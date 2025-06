Un grande ex per il dopo Inzaghi Inter al bivio | Simeone o Mourinho

La sconfitta contro il PSG ha lasciato un segno profondo in casa Inter, spingendo a riflettere sul futuro. Con nomi come Simeone e Mourinho in lizza, la scelta del nuovo allenatore si fa cruciale: serve esperienza e una guida carismatica per risollevare le sorti della squadra. Nel contesto di un calcio italiano che sta cercando di tornare ai vertici europei, chi sarĂ capace di scrivere il prossimo capitolo della storia nerazzurra?

In casa nerazzurra si pensa al nuovo allenatore. Serve esperienza e un profilo pronto dopo il pesante ko contro il Psg in Champions Un nuovo allenatore per ripartire. Il mondo Inter, ormai da qualche giorno, sta pensando al dopo Simone Inzaghi. In casa nerazzurra, d'altronde, bisogna guardare avanti dopo la pesante sconfitta contro il Psg, in finale di Champions League, di cui si continuerĂ a parlare ancora tanto. Queste, ovviamente, sono le ore dell' ormai ex allenatore dell'Inter, che ha comunicato poche ore fa la sua decisione.

Un grande ex per il dopo Inzaghi, Inter al bivio: “Simeone o Mourinho”

Dopo quattro anni Inzaghi e l'Inter si sono detti addio

Addio Inter e niente Fabregas: al posto di Inzaghi arriva il grande ex

