Un gattino misterioso ha scelto il cortile della Prefettura come suo rifugio! Con una targhetta rossa che ricorda un cercapersone, questo piccolo felino sta attirando l'attenzione di tutti, creando un legame speciale tra la comunità e le istituzioni. In un'epoca in cui ci si sente sempre più isolati, storie come questa ci ricordano l'importanza della solidarietà. Chi lo cerca, non esiti a recarsi in Piazza Amendola!

Un micio si trova, da alcuni giorni, nel cortile della Prefettura con una targhetta rossa che assomiglia ad un cercapersone. Non è munito di numeri di telefono da contattare. Chi lo stesse cercando può recarsi presso la sede di Palazzo di Governo in Piazza Amendola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Un gattino nel cortile della Prefettura: si cerca il proprietario

