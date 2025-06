Un finale da protagonisti | festa e teatro per gli studenti di iSchool

Il Prom di iSchool è stato un vero trionfo! Il 30 maggio, la palestra si è trasformata in un palcoscenico scintillante, dove studenti e studentesse hanno celebrato un anno di successi con balli, risate e una proposta gastronomica da leccarsi i baffi. In un’epoca in cui il socializing è tornato al centro della vita giovanile, questo evento ha dimostrato che la creatività e l'unità fanno la differenza. Un finale da protagonisti che resterà nel cuore di tutti!

Venerdì 30 maggio studenti e studentesse di tutti gli indirizzi della scuola secondaria paritaria di via Ghislandi, 57 a Bergamo, dalle classi prime alle quinte, hanno preso parte all’attesissimo Prom, il ballo di fine anno nella palestra della scuola, organizzato dal comitato studentesco. Creatività e allestimenti, ma anche la proposta food and beverage. A far ballare tutti ci ha pensato Tommaso Mennea in arte “DJ Menny”, e non è mancato il momento più atteso: l’elezione della reginetta e del re del ballo. Dal parquet della palestra a quello del palcoscenico, il passo è breve: in programma mercoledì 4 giugno lo spettacolo di fine anno, aperto al pubblico e frutto del laboratorio teatrale dell’istituto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un finale da protagonisti: festa e teatro per gli studenti di iSchool

