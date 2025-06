Un figlio mai nato la perdita di un animale una nuova identità | ci sono lutti a cui dare dignità

Il lutto è un tema spesso trascurato, ma non meno reale. La perdita di un figlio mai nato o di un fedele animale domestico colpisce nel profondo, lasciando cicatrici invisibili. In un mondo che corre, è fondamentale dare voce a questi dolori negati. Riconoscerli significa aprire la porta a una nuova identità, dove il dolore può essere condiviso e, finalmente, legittimato. Diamo dignità a chi soffre nell’ombra.

Ci sono dolori che restano nell'ombra. Dolori che non trovano spazio, che non vengono riconosciuti, che vengono messi a tacere. Sono i dolori dei lutti delegittimati, quelli che la società considera "non abbastanza importanti" da meritare attenzione, empatia, o anche solo un gesto di conforto. Ma il dolore non si misura con il metro del riconoscimento sociale: quando si perde qualcuno o qualcosa di significativo, quel vuoto esiste, e chiede ascolto. Il termine disenfranchised grief, introdotto dallo studioso Kenneth Doka, si riferisce proprio a questo tipo di lutto: un lutto che viene privato di legittimità.

