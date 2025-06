Un festival con 28 artisti da tutto il mondo e una parata musicale dalla pineta al mare | torna Beaches Brew

Ritorna Beaches Brew, il festival che trasforma la spiaggia in un palcoscenico musicale internazionale! Con 28 artisti provenienti da tutto il mondo, questa dodicesima edizione promette di essere un'esperienza coinvolgente e gratuita, dalla pineta al mare. In un'epoca in cui la musica dal vivo sta ritrovando il suo posto dopo anni difficili, non perdere l'opportunitĂ di vivere un evento unico che celebra la cultura e la connessione globale. Preparati a danzare sulla sabbia!

Presentata questa mattina a Ravenna la XII edizione di Beaches Brew, il festival completamente gratuito ambientato sulla spiaggia del Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna. Nato nel 2012 dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori internazionale, il festival vede la direzione.

