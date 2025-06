Un cartello per scambiarsi favori e non sottrarsi dipendenti | multa da 329 milioni per Delivery Hero e Glovo

Un epocale colpo al mercato del food delivery: Glovo e Delivery Hero sono state multate per 329 milioni di euro, accusate di aver creato un cartello per scambiarsi favori e limitare la concorrenza tra i dipendenti. Questa decisione dell'Unione Europea segna una svolta nel garantire un ambiente di lavoro equo, mettendo in luce l'importanza di pratiche commerciali giuste in un settore in rapida crescita. La domanda è: quanto impatterà questo sulle scelte dei consumatori?

L'Unione Europea punisce per la prima volta pratiche anti concorrenziali nel mercato del lavoro: Glovo e Delivery Hero avrebbero costituito un cartello, multate per 329 milioni di euro.

