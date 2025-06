Un bigliettino con dedica per ciascuno dei suoi alunni | l' addio speciale di un prof precario

Un gesto che scalda il cuore: Salvatore, un giovane prof di educazione fisica, ha lasciato un'impronta indelebile nei suoi alunni con dediche speciali su bigliettini personalizzati. In un'epoca in cui i legami umani sembrano affievolirsi, questo insegnante ci ricorda l'importanza del contatto e della connessione. La sua scelta di tornare in Sicilia per la famiglia è un esempio potente di come le radici possano guidare le nostre decisioni.

Riceviamo a pubblichiamo Mi chiamo Nicolina e sono la mamma di Salvatore Sala, un giovane professore di educazione fisica di 27 anni. Salvatore ha lavorato per due anni in Lombardia, a Monza, ma quest’anno ha deciso di tornare in Sicilia, la sua terra, per stare vicino alla sua famiglia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Un bigliettino con dedica per ciascuno dei suoi alunni: l'addio speciale di un prof precario

