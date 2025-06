Un bagno in piscina e finiscono all’ospedale | ricoverati 5 bambini uno è in terapia intensiva

Una giornata di sole in piscina si è trasformata in un incubo per cinque famiglie romane. I bambini, ora ricoverati, potrebbero essere stati vittime di un’intossicazione. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli impianti e sull’importanza di controlli rigorosi. La salute dei più piccoli deve essere sempre al primo posto. Cosa ci insegna questa tragica esperienza sul nostro modo di vivere il tempo libero? La risposta è urgente e necessaria.

Una domenica in piscina si è trasformata in ore di apprensione per le famiglie di 5 bambini che sono finiti in ospedale dopo un bagno. Il fatto è accaduto in un impianto di via Capanna Murata, nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma. Sulla vicenda indaga la polizia. Dai primi riscontri è emerso che il malore sia legato a un’intossicazione da cloro. I cinque sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Due di loro sono stati dimessi dal pronto soccorso, altri due sono stati ricoverati in reparto e il più grave in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un bagno in piscina e finiscono all’ospedale: ricoverati 5 bambini, uno è in terapia intensiva

Roma, cinque bambini intossicati dopo bagno in piscina in un centro sportivo: ?il più grave è in terapia intensiva - Un episodio allarmante scuote Roma: cinque bambini intossicati dopo un bagno in piscina. Il più grave è attualmente in terapia intensiva, mentre gli altri stanno ricevendo cure.

