Un assegno di 2mila euro al Liside-Cabrini di Taranto

Un assegno di 2.000 euro per il Liside-Cabrini di Taranto: un gesto concreto che sprona i giovani a prendersi cura della loro sicurezza. Il comico e presentatore Antonio Stornaiolo lancia un appello potente: “Ogni anno in Italia 1.200 morti, dobbiamo arrivare a zero”. In un'epoca in cui la sensibilizzazione sulla sicurezza è cruciale, il coinvolgimento delle nuove generazioni diventa fondamentale. Un passo verso un futuro più sicuro!

Tarantini Time Quotidiano Il presentatore, l’attore comico Antonio Stornaiolo: “Ogni anno in Italia 1200 morti. Dobbiamo arrivare a zero con l’aiuto dei giovani” Un assegno da 2mila euro da investire in manutenzione e sicurezza. Questo il premio ritirato oggi martedì 3 giugno al teatro Kismet di Bari dagli studenti del Liside-Cabrini di Taranto. L’istituto retto dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni si è aggiudicato il terzo posto all’edizione 2024-2025 del concorso regionale “Dal palcoscenico alla realtĂ @ scuola di prevenzione” indetto dall’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in collaborazione con l’assessorato alla promozione della Salute della Regione Puglia e l’USR, l’Ufficio scolastico regionale della Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Un assegno di 2mila euro al Liside-Cabrini di Taranto

