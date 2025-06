Umbria quando si torna a scuola | il calendario 2025 2026 i ponti e le vacanze

L’Umbria si prepara a riaccogliere gli studenti il 15 settembre 2025, segnando l’inizio di un nuovo anno scolastico ricco di opportunità. Concluderà il 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie, mentre le materne proseguiranno fino a fine mese. Questo calendario non è solo un mero elenco di date, ma segna anche un ritorno all’importanza della socializzazione e dell’apprendimento in presenza, essenziale nell'era post-pandemia. Pronti a tornare sui banchi

Ecco il nuovo calendario scolastico 2025-2026. In Umbria la scuola ripartirà ufficialmente lunedì 15 settembre 2025 e si concluderà il 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre la scuola dell’infanzia proseguirà fino al 30 giugno. È stato stabilito dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Umbria, quando si torna a scuola: il calendario 2025/2026, i ponti e le vacanze

Leggi anche Scuola in Umbria: si torna in classe il 15 settembre. Approvato il calendario scolastico 2025/2026 - Il 15 settembre 2025 segna il ritorno in classe per gli studenti dell'Umbria, con l'approvazione del nuovo calendario scolastico 2025/2026 da parte della Giunta regionale.

Cosa riportano altre fonti

Quando finisce la scuola? Il calendario per l'estate, regione per regione

Secondo msn.com: Con l'inizio di giugno si avvicina la fine delle scuole e tantissimi studenti stanno già facendo il conto alla rovescia per l'ultimo giorno prima dell'inizio vero e proprio ...

Calendario scolastico 2024/25 Umbria, quando inizia la scuola e tutte le date

Segnala skuola.net: Quando inizia e finisce la scuola in Umbria? Per quanto riguarda l’apertura e la chiusura delle scuole? Quando si torna in classe ... stabilite attraverso il calendario scolastico 2024-2025 ...

Quando iniziano le scuole? Ecco il calendario regione per regione

Come scrive meteo.it: Quando si torna tra i banchi di scuola? Ecco il calendario, suddiviso regione per regione ... a scuola per tutti i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. E ...