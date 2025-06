Ulula canta Lucio Dalla al Lazzaretto di Verona

Sabato 14 giugno, il Lazzaretto di Verona si trasforma in un palcoscenico magico con "Ulula canta Lucio Dalla". Direttamente dalla XIII Edizione di Estate al Lazzaretto, Camilla Baraldi e i suoi musicisti rendono omaggio a uno dei cantautori più amati d'Italia. Un’interpretazione unica e suggestiva, capace di far vibrare le emozioni e riscoprire la bellezza della musica dal vivo. Non perderti questa serata indimenticabile!

Estate al Lazzaretto XIII Edizione presenta ULULA CANTA LUCIO DALLA, con Camilla Baraldi, Francesco Ceriani, Afra Mannucci? Sabato 14 giugno, ore 21 • Lazzaretto di Verona Un omaggio a Lucio Dalla, arrangiato per: pianoforte, violoncello, chitarra e tastiere. Un concerto limpido ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ulula canta Lucio Dalla al Lazzaretto di Verona

Segui queste discussioni sui social

Play list Puntata n. 3 di Domenica 21 Gennaio 2023 #MicheleeLorenzoLupo #ISegretidiHansel #AliceStocchino #CarloRizzolo #TeklaeIlaria #DennyMusic #BryanZone #PLAYLIST #Enelasch #Leone11 #MUSICA #Thommy #creta #Ulula #cRIO #Reeo Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Lucio Corsi all'Eurovision 2025: quando canta e che possibilità ha di vincere

Come scrive gazzetta.it: Lucio Corsi all'Eurovision 2025: quando canta Lucio Corsi, di diritto in finale in quanto rappresentante di uno dei Big 5, l'Italia, si esibirà per la prima volta sul palco della St. Jakobshalle ...

Lucio Corsi in sala stampa canta "Volevo essere un duro"

Scrive msn.com: Lucio Battisti mi tirò un pugno. Lucio Corsi e Jovanotti? Non hanno una gran voce» Quali sono le Sette Meraviglie del mondo moderno? Una è in Italia Caserta, trovato morto a Torino il 15enne ...