Ultraleggero precipita in un campo ferito il pilota

Purtroppo, un nuovo incidente coinvolge un ultraleggero, sottolineando la crescente preoccupazione per la sicurezza del volo sportivo. L'aereo è precipitato in un campo a San Donato, ferendo il pilota. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di discussioni sulla formazione e le normative nel mondo dell’aviazione leggera. È fondamentale riflettere sull'importanza di voli sempre più sicuri e ben preparati. La passione per il volo non deve mai mettere in secondo piano la sicurezza.

Ancora un ultraleggero che, non sostenuto adeguatamente dalle termiche, precipita al suolo. Questa volta il velivolo è caduto intorno alle 14.57, in via Fiume Vecchio 338, lungo la Strada Provinciale 5, nella zona di San Donato a Molinella. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday  . 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ultraleggero precipita in un campo, ferito il pilota

