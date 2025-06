Ultraleggero caduto a Molinella paura nei cieli | ferito il pilota

Un’ombra si allunga sui cieli della Bassa bolognese. Oggi, un aereo ultraleggero è precipitato a Molinella, lasciando il pilota ferito ma vivo, grazie al paracadute di emergenza. In un contesto dove il volo libero sta conquistando sempre più appassionati, questo incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza nell'aviazione leggera. La passione per il cielo deve sempre andare di pari passo con la prudenza: un monito che non possiamo ignorare.

Bologna, 3 giugno 2025 – Paura nei cieli della Bassa bolognese: un aereo ultraleggero è caduto nel primo pomeriggio a Molinella. Intorno alle 14,57, il velivolo è precipitato in via Fiume Vecchio, nei pressi della strada provinciale 5, causando il ferimento del pilota. Il peggio è stato evitato probabilmente anche grazie al ‘paracadute’ che ha reso l’impatto meno violento, pur essendosi il mezzo ribaltato. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un elicottero, i carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario per prestare le prime cure al pilota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultraleggero caduto a Molinella, paura nei cieli: ferito il pilota

Cosa riportano altre fonti

