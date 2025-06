Ultim’ora Sinner | arriva la decisione ufficiale durante il Roland Garros

Jannik Sinner continua a sorprendere: approdato ai quarti di finale del Roland Garros, ha dimostrato una superiorità schiacciante anche contro Andrey Rublev. In un momento che segna il suo primo anno intero da numero 1 al mondo, l'azzurro non solo conferma il suo talento ma lancia un messaggio potente: il tennis italiano è in ascesa! Non perdere di vista questo giovane campione, il meglio deve ancora venire!

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Roland Garros, ma nel frattempo è arrivata anche un’altra notizia che lo riguarda. Neppure Andrey Rublev è riuscito a impensierire o a mettere in difficoltà un super Jannik Sinner che, nel giorno del primo anno intero da n.1 al mondo, ha sconfitto il russo e ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dopo il ritorno – trionfale – a Roma, il tennista italiano sta portando avanti un super percorso agli Open di Francia e i numeri lo testimoniano. Dopo aver letteralmente dominato e sconfitto Lehecka in un’ora e mezza al turno precedente, agli ottavi di finale Sinner ha sconfitto Rublev con i risultati di 6-1, 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

