ULTIM’ORA MERCATO MILAN | THEO HERNANDEZ RIFIUTA L’AL-HILAL? SE VA VIA ECCO CHI ARRIVA

Theo Hernandez dice "no" all'Al-Hilal, un segnale forte in un mercato sempre più influenzato dai club sauditi. Ma chi arriverà al suo posto? Con il calciomercato che si infiamma, il Milan potrebbe cogliere l'occasione per rinforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi. Scopri tutte le novità e il futuro del Diavolo nel nostro approfondimento! Non perdere gli aggiornamenti!

Theo Hernandez, terzino del Milan, rifiuta l'Al-Hilal? Di questo ed altro vi parla il nostro Stefano Bressi nel video che trovate qui sotto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ULTIM’ORA MERCATO MILAN: THEO HERNANDEZ RIFIUTA L’AL-HILAL? SE VA VIA ECCO CHI ARRIVA

Leggi anche ULTIM’ORA, ANNUNCIO: “DIALOGO AVANZATO COL MAN CITY PER REIJNDERS”. SVENDUTO! | MERCATO MILAN - Ultim'ora: in dialogo avanzato tra Milan e Manchester City per Reijnders, ormai vicino alla cessione.

Segui queste discussioni sui social

**[Il caso ACN e la “cyber-dignità”]( Se volete potete chiamarla così, tanto negli ultimi anni si può dire che qualsiasi cosa è diventata “cyber“; complici le opportunità di mercato e la “moda” del momento, abbiamo scambiato […] L'articolo… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, ecco cosa vuole Reijnders. Theo, che offerta! L’ex pungola. Allegri, la rivelazione …; Calciomercato: trattative e news del 2 giugno; Milan e Inter mercato: pressing City per Reijnders, Theo verso l'Arabia. Nerazzurri su Bonny (ma c'è la concor. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mercato Milan, rebus Theo Hernandez! Il francese punta i piedi, spunta il sondaggio del top club europeo

Scrive milannews24.com: Mercato Milan, da risolvere il rebus Theo Hernandez: il terzino non apre all’Al Hilal. Sullo sfondo spunta l’Atletico Madrid Secondo quanto riportato da Sky, la possibile cessione di Theo Hernandez al ...

Mercato Milan, Theo dice no all’Arabia! Sky: “Nuovi contatti con…”

Segnala msn.com: Frenata tra Theo Hernandez e l'Al Hilal, che nel frattempo ha raggiunto un accordo con il Milan. Il terzino francese però chiude al trasferimento in Arabia e spera in una chiamata di un top club europ ...

Milan e Al-Hilal, l’intreccio s’infittisce: Theo e un nuovo nome a sorpresa

Lo riporta msn.com: Milan e Al-Hilal, l’intreccio di mercato s’infittisce. Oltre a Theo, sarebbero emerso anche un nuovo nome a sorpresa. Il mercato del Milan sta entrando nel vivo con tante voci su possibili addii e col ...