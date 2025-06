Ultimissime Juve LIVE | ufficiale l’addio di Giuntoli novità per l’attacco del futuro dei bianconeri

La Juventus si prepara a un cambiamento epocale: l’addio di Giuntoli segna un nuovo corso per il club bianconero. Mentre i riflettori si accendono su potenziali rinforzi per l'attacco, la società si trova al crocevia di un importante rinnovamento. In un calcio che richiede sempre più innovazione e freschezza, chi sarà il prossimo a indossare la maglia bianconera? Non perdere le ultime novità!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 202 5. Calciomercato Juve, da Gyokeres a David passando per Kolo Muani: quale sarà il futuro dell'attacco bianconero? Ci sono importanti novità: il punto.

La Juventus dice addio a Giuntoli dopo un anno: ufficiale l’accordo per la risoluzione del contratto

Segnala fanpage.it: La nota del club dà l’ufficialità di una decisione che era nell’aria. Spetterà al neo direttore generale, Comolli, trovare una nuova figura da inserire nello staff dirigenziale. La Juventus ha ufficia ...

Juventus-Giuntoli, divorzio ufficiale: tutte le scelte di mercato che hanno portato alla decisione di Elkann

Si legge su sport.virgilio.it: La Juventus e Giuntoli si separano ufficialmente, Elkann volta pagina: tutte le scelte del ds che hanno portato alla rescissione consensuale ...

Juventus, il mercato LIVE: Comolli stringe per Kolo Muani, Goncalo Ramos è il nome nuovo per l'attacco

Riporta informazione.it: Redazione Calciomercato È ufficialmente iniziata la finestra di mercato straordinaria, introdotta appositamente per permettere ai club partecipanti al Mondiale per Club di rafforzare le proprie rose i ...