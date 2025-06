Ultimissime Juve LIVE | sospiro di sollievo per Locatelli alla Continassa si rivedono in due! Cosa filtra dal JTC

La Juventus respira un sospiro di sollievo: Manuel Locatelli è tornato alla Continassa, insieme a un altro compagno. In un periodo di sfide e incertezze, la ripresa dei giocatori chiave potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione. La squadra bianconera è chiamata a ritrovare la forma e il morale per affrontare le prossime partite decisive. Rimanete sintonizzati per tutte le novità!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 202 5. Infortunati Juve, arrivano buone notizie sul fronte Locatelli! Ecco cosa filtra dalla Continassa, dove si sono ritrovati anche quei due giocatori: differenziato per lui!. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: sospiro di sollievo per Locatelli, alla Continassa si rivedono in due! Cosa filtra dal JTC

Leggi anche Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Se ne parla anche su altri siti

Juve, i convocati contro l’Atalanta: sospiro di sollievo per Motta

Scrive msn.com: A poche ore dal fischio d'inizio del match contro l'Atalanta, la Juve ha diramato la lista dei ... resta aggiornato LIVE [[ge:sn:ts:138985055]] ...

Juventus, sospiro di sollievo per McKennie: solo una contusione. Gatti e Koopmeiners ancora a parte

Come scrive msn.com: Vincere contro il Venezia per festeggiare, finalmente, il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus in una stagione più che turbolenta condita anche dal cambi ...

Koopmeiners, sospiro di sollievo per Motta: l'esito degli esami Juve

Lo riporta msn.com: Teun Koopmeiners è uscito dopo soli 45' all'U-Power Stadium nella sfida tra Monza e Juve, vinta per 2-1 dai bianconeri. Una sostituzione arrivata non per scelta tecnica da parte di Thiago Motta ...