Ultimissime Juve LIVE | Locatelli lascia il ritiro della Nazionale novità sul futuro di Cambiaso e Jonathan David

Locatelli lascia il ritiro della Nazionale, mentre si fanno sempre più insistenti le voci su Cambiaso e Jonathan David. In un periodo in cui il calciomercato è al centro dell'attenzione, la Juventus continua a muovere passi significativi. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è cruciale per comprendere la strategia bianconera in vista di una nuova stagione. Segui le ultimissime per non perderti nemmeno un colpo di scena!

Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 2025. David Juventus, proseguono i contatti con l'entourage dell'attaccante! Novità sul possibile colpo a parametro zero.

Leggi anche Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Locatelli ko, lascia il ritiro della Nazionale: le condizioni del capitano della Juve

Riporta calciomercato.it: Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale. Il capitano della Juventus salterà quindi le prime due delicate gare di qualificazione al Mondiale 2026, contro Norvegia e Moldavia del 6 e 9 giugno.

Emergenza Italia, Locatelli lascia il ritiro: infortunio alla caviglia, le condizioni

Secondo msn.com: Il centrocampista della Juve salterà le due partite valide per le qualificazioni per il Mondiale contro Norvegia e Moldova ...

Italia, Locatelli ko preoccupa Spalletti: Juventus in ansia, a rischio anche il Mondiale per club

sport.virgilio.it scrive: Locatelli si fa male alla caviglia e lascia il ritiro dell'Italia, salterà Norvegia e Moldavia: anche la Juventus è preoccupata ...