Ultimissime Juve LIVE | ansia per Locatelli serviranno accertamenti Novità sul futuro direttore sportivo

Tensione in casa Juventus: preoccupazione per Locatelli, il cui stato di salute richiederà accertamenti. Mentre i tifosi trattengono il respiro, si delineano anche novità sul futuro direttore sportivo. In un periodo di rinnovamento e sfide, la Juve deve affrontare non solo questioni di campo, ma anche strategiche. Rimanete con noi per scoprire come si evolverà questa storia cruciale!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 2025.

Salihamidzic Juve, solo conferme: è lui in pole position per il ruolo di nuovo ds bianconero, sullo sfondo due alternative.

