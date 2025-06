Ultimi posti per l’incontro tecnico del Consorzio Primitivo di Manduria | 5 giugno un appuntamento cruciale per il futuro del vino pugliese

Il 5 giugno, il cuore della Puglia batte forte: ultimi posti per l'incontro tecnico del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Un appuntamento cruciale per tracciare il futuro di un vino che sta conquistando i mercati internazionali. La qualità e l’innovazione sono il fulcro di questo evento, dove professionisti del settore si riuniranno per confrontarsi e progettare strategie vincenti. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa rinascita enologica!

Giovedì 5 giugno 2025, dalle ore 16:30 alle 19:00, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ospiterà un importante incontro tecnico presso la Sala Gabriella Fanuli, nella propria sede di Uggiano Montefusco (Manduria). Ultimi posti disponibili per un evento che si preannuncia centrale per il comparto vitivinicolo pugliese, con la partecipazione straordinaria dei vertici dell'Unione Italiana Vini (UIV) e del Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV). Dopo i saluti istituzionali della presidente Novella Pastorelli (anche a capo dell'Unione dei Consorzi di Tutela dei Vini a Denominazione di Origine di Puglia – UCOVIP), Paolo Castelletti, Segretario Generale UIV, e Marzia Varvaglione, Presidente AGIVI e CEEV, il programma entrerà nel vivo con due interventi tecnici di altissimo profilo.

Le #parole poco “sobrie” per l'#addio al #Papa degli #ultimi e delle #periferieL'#omelia del #cardinale decano #Re è andata dritta al cuore dei punti fondamentali del #pontificato di #Francesco, uomo “scomodo” per i #potentionline/le-parol… Leggi la discussione

