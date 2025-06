Ultimatum Juve per il Colpo in attacco | nuova rivoluzione e le richieste di Tudor

La Juventus si prepara a un autentico shake-up in attacco: da Vlahovic a Kean, passando per il mirino su David, le scelte dei bianconeri potrebbero segnare una svolta epocale. Con Igor Tudor pronto a fare sentire la sua voce, il destino della squadra sembra appeso a un filo. Scopri tutte le ultime in un nuovo entusiasmante episodio di TI AMO CALCIOMERCATO, dove ogni decisione può riscrivere la storia del club!

Da Vlahovic a Kean passando per David, le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO Nuovo appuntamento con TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Focus sulla Juventus, tra nuova rivoluzione – societaria e tecnica – e le richieste di Igor Tudor. I cambiamenti dirigenziali, da Comolli alla promozione di Chiellini passando per l’epurazione di Giuntoli e l’arrivo di un nuovo Ds, danno e daranno ufficialmente il via a un cambiamento profondo, l’ennesimo della rosa a disposizione del tecnico croato. Importanti cambiamenti ci saranno puri in attacco: incerta la permanenza di Kolo Muani post Mondiale per Club, mentre Vlahovic rimane in uscita dato che ad oggi permane l’impossibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ultimatum Juve per il Colpo in attacco: nuova rivoluzione e le richieste di Tudor

