Ultimatum di Trump sui dazi offerte entro il 4 giugno

Trump lancia un ultimatum sui dazi, sollevando il sipario su una nuova era di tensioni commerciali! Gli Stati Uniti, in cerca di accordi bilaterali, hanno fissato il 4 giugno come scadenza per le migliori offerte tariffarie. In un contesto globale sempre più competitivo, questo potrebbe ridefinire le alleanze economiche. Preparatevi a un'estate rovente di trattative: chi riuscirà a spuntarla? Il futuro del commercio internazionale è appeso a un filo!

Gli Stati Uniti alzano la posta nei negoziati commerciali. Secondo una bozza riservata dell'Ufficio del Rappresentante commerciale Usa visionata da Reuters, Washington ha dato ai partner internazionali tempo fino al 4 giugno 2025 per presentare le loro migliori offerte in ambito tariffario. Trump punta a stringere accordi bilaterali entro l'8 luglio, scadenza fissata dalla Casa Bianca per concludere le trattative aperte il 9 aprile, quando Donald Trump aveva sospeso per 90 giorni i dazi noti come "del Giorno della Liberazione" a seguito del crollo dei mercati. Gli Stati Uniti chiedono risposte dettagliate su offerte tariffarie e quote di acquisto di prodotti industriali e agricoli  e interventi per eliminare le barriere non tariffarie.

Ucraina, Trump andrà a Istanbul: "Ci saranno Putin e Zelensky". Mosca boccia l'ultimatum: "Non si parla così alla Russia" - In un momento cruciale per il conflitto ucraino, Donald Trump si prepara a una visita a Istanbul, dove si svolgeranno colloqui storici tra Putin e Zelensky.

