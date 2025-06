' Ultima Fabula' prende il via la mostra antologica sul Cinema d' Autore

Il 5 giugno 2025, il Casale di Teverolaccio a Succivo si trasformerà in un palcoscenico per celebrare il grande Cinema d’autore. La mostra antologica “A chi...”, patrocinata da RAI Campania e dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, esplorerà l’evoluzione di un linguaggio cinematografico unico, capace di emozionare e far riflettere. Scopri come i film d'autore continuano a ispirare nuove generazioni! Non perdere

Prende vita la mostra antologica sul grande Cinema d'autore* (Con il patrocinio di RAI Campania e Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"). Giovedì 5 giugno 2025, alle 19, presso l'incantevole cornice del Casale di Teverolaccio a Succivo, verrà inaugurata la rassegna "A chi.

