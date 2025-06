UFFICIALE – La Juventus dice addio a Giuntoli e non solo | il comunicato

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo: Cristiano Giuntoli lascia ufficialmente il club. Un cambiamento che segna la fine di un'era, proprio mentre il calcio italiano affronta una fase di rinnovamento e transizione. Il comunicato del club non solo annuncia la sua dipartita, ma anche l'inizio di strategie ambiziose. Riuscirà la Vecchia Signora a risollevarsi nel panorama calcistico europeo? La curiosità è palpabile!

Ora è ufficiale, Cristiano Giuntoli dice addio in casa Juventus, ma non solo lui: il comunicato del club. Dopo due anni è terminata l’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il dirigente toscano era arrivato a Torino nell’estate del 2023 dopo lo scudetto vinto con il Napoli. Con il club bianconero aveva firmato un contratto quinquennale come Manager Director Football, ma il rapporto tra le parti si è incrinato. Al dirigente non è bastata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il meeting decisivo è andato in scena giovedì 29 maggio quando John Elkann ha incontrato l’ormai ex dirigente bianconero optando per la separazione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it