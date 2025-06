UFFICIALE Inzaghi dice addio all’Inter | caccia al nuovo allenatore

Inzaghi saluta ufficialmente l'Inter e avvia una nuova era. La lettera d'addio segna la fine di un ciclo, ma anche l'inizio di un entusiasmante capitolo per il club. Con la caccia al nuovo allenatore già aperta, i tifosi sperano in un nome che possa riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Chi sarà il prossimo a indossare la panchina nerazzurra? Il futuro è tutto da scrivere.

Il tecnico italiano dice addio all’Inter. Ora è davvero finita: ecco la lettera con cui saluta il mondo nerazzurro (LaPresse) – Calciomercato.it “Cara famiglia nerazzurra, È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club. I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d’intenti con il mio staff e con ogni componente dell’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, Inzaghi dice addio all’Inter: caccia al nuovo allenatore

Leggi anche Ultimissime Inter LIVE: Inzaghi tentato dall’Arabia, ufficiale l’avversaria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana - Le ultime notizie dall'Inter: Inzaghi potrebbe essere tentato da un'offerta dall'Arabia, mentre l'avversaria nerazzurra in Supercoppa italiana si prepara.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UFFICIALE – L’Inter saluta definitivamente Inzaghi: il comunicato del club

Secondo inter-news.it: L'Inter dice addio a Simone Inzaghi. Di seguito il comunicato che ufficializza la separazione tra il tecnico piacentino e il club nerazzurro, insieme da - Leggi su Inter-News ...

FLASH: Inter, Inzaghi dice addio ai nerazzurri e se ne va in Arabia: ha accettato l'offerta dei sauditi dell'Al-Hilal Club

Come scrive affaritaliani.it: La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Simone Inzaghi lascia la guida dell' Inter e va in Arabia. Il tecnico nerazzurro dopo l'amara sconfitta a Monaco contro il Psg in finale di Champions League ...

Inter, Simone Inzaghi lascia: andrà in Arabia all’Al Hilal

Lo riporta msn.com: Il tecnico piacentino ha deciso: dopo la batosta nella sconfitta in finale di Champions League dice addio ai nerazzurri esattamente a quattro anni dal suo ingaggio nel 2021. In pole per sostituirlo ...