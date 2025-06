Uffici giudiziari spese da 4 milioni Doccia fredda per il Comune I ministeri fanno ricorso e vincono

Una doccia fredda per il Comune: il Tribunale di Firenze ha dato ragione ai ministeri, respingendo la richiesta di 4 milioni di euro per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Questo verdetto mette in luce le difficoltà economiche degli enti locali, sempre più in balia di decisioni che influenzano il loro bilancio. Come si muoveranno ora le amministrazioni per garantire servizi senza sprofondare nel debito? La risposta è fondamentale!

Doccia fredda per il Comune nella causa contro il ministero di Giustizia a cui veniva chiesto il ristoro delle spese di manutenzione e gestione degli uffici giudiziari. Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dai ministeri di Giustizia, Interno ed Economia contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena nel 2023 che pignorava presso Bankitalia (titolare della tesoreria del ministero) 3,5 milioni di euro sui 4 richiesti da Palazzo pubblico a ristoro delle spese sostenute. "Il Tribunale di Firenze ha stabilito che non esisteva il diritto soggettivo (potere o facoltà riconosciuta a un soggetto dall’ordinamento giuridico per la tutela di un proprio interesse) alla restituzione della somma e che la procedura è di competenza del Tar – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Riccardo Pagni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uffici giudiziari, spese da 4 milioni. Doccia fredda per il Comune. I ministeri fanno ricorso e vincono

Leggi anche Monza, le Fiamme gialle in congedo fanno (ancora) volontariato per gli uffici giudiziari - Monza, 15 maggio 2025 – Un prezioso contributo alla giustizia locale: le Fiamme Gialle in congedo continuano a impegnarsi nel volontariato presso gli uffici giudiziari di Monza.

