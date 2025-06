UeD Nadia non è stata scelta da Gianmarco | In fondo lo sentivo

Il Trono di Gianmarco Sterni si è chiuso con una scelta inaspettata: tra le emozioni di UeD, il barbiere ha optato per Cristina Ferrara, lasciando Nadia Di Diodato con il cuore spezzato. Questo finale mette in luce un trend sempre più evidente nei reality: le aspettative romantiche possono infrangersi in un attimo. Vuoi scoprire come reagiscono i protagonisti in questi momenti di vulnerabilità? Segui i loro percorsi!

In occasione della conclusione del Trono di Gianmarco Sterni, UeD ha deciso di mandare in onda in prima serata su Canale 5 la scelta del tronista. Tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, il barbiere ha scelto di uscire dal programma con quest’ultima. Un momento doloroso per Nadia, come raccontato da lei stessa una volta . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Nadia Rinaldi: “Sono stata operata dopo un blocco della tiroide, non assorbo tutto quello che mangio” - Nadia Rinaldi, ospite de La Volta Buona, condivide il suo percorso di dimagrimento e le sfide di salute legate a un intervento alla tiroide e all'intestino.

Se ne parla anche su altri siti

La delusione di Nadia - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne: Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo non essere stata scelta da Gianmarco Steri; Uomini e donne, Nadia non è la scelta di Gianmarco: È stato tutto stupendo, bellissimo, ma non basta. 🔗Ne parlano su altre fonti

UeD, Nadia non è stata scelta da Gianmarco: “In fondo lo sentivo”

Segnala dailynews24.it: In occasione della conclusione del Trono di Gianmarco Sterni, UeD ha deciso di mandare in onda in prima serata su Canale 5 la scelta del tronista. Tra ...

Nadia Di Donato sarà la nuova tronista di Uomini e Donne dopo la mancata scelta di Gianmarco: la reazione

Secondo fanpage.it: Nadia Di Diodato potrebbe diventare la nuova tronista di UeD dopo essere stata scartata da Gianmarco Steri. L’indiscrezione arriva dall’influencer Deianira Marzano: “Nadia possibile tronista”.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri: Cristina Ferrara scivola e Cipollari è un meme. Sul web: "Tina mi rappresenta"

Scrive libero.it: Nella puntata finale di Uomini e Donne, Gianmarco Steri fa la sua scelta, ma non tutti i telespettatori ne sono entusiasti: le reazioni, comprese le polemiche ...