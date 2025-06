Ue Meloni riceve premier slovacco Fico Alle 18 incontro con Macron

Un incontro che segna un passo importante nel rafforzare i legami tra Italia e Slovacchia! Oggi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il premier slovacco Robert Fico a Palazzo Chigi, in un clima di collaborazione e cordialità. Con il successivo meeting con Macron in arrivo, si delinea una strategia europea unita: il futuro della cooperazione bilaterale è più che mai cruciale. Rimanete sintonizzati per scoprire le novità!

Roma, 3 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il premier slovacco Robert Fico. Dopo l’accoglienza nel cortile d’onore, con Fico che ha donato a Meloni un mazzo di fiori bianchi e rosa, è in corso un colloquio. Sul tavolo, come spiegato dal governo slovacco, lo sviluppo delle reciproche relazioni bilaterali tra Slovacchia e Italia e la possibilità di un’ulteriore cooperazione nel campo dell’energia. Sul tavolo anche le questioni di attualità legate all’Unione Europea. L’incontro con Fico era stato programmato ai primi di maggio e poi rinviato. Alle 18 Meloni riceverà poi il presidente francese Emmanuel Macron, per un faccia a faccia dopo le tensioni delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

