Udinese i Pozzo vendono? Il fondo Guggenheim pronto a subentrare ma la famiglia…

L’Udinese sta per entrare in una nuova era: i Pozzo potrebbero vendere il club al fondo americano Guggenheim Partners, ma con una sorpresa. La famiglia Pozzo potrebbe restare coinvolta nella gestione, garantendo continuità e esperienza. In un periodo in cui il calcio italiano si apre sempre di più agli investimenti esteri, questa mossa potrebbe segnare un cambio di rotta fondamentale per il club friulano. Rimanete sintonizzati!

Udinese, i Pozzo vicino alla cessione del club al fondo americano Guggenheim, ma potrebbero rimanere dentro la società È ormai imminente la cessione ufficiale dell'Udinese a una società americana. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri tramite il suo profilo sulla piattaforma X, l'acquirente sarebbe il fondo Guggenheim Partners, pronto a investire oltre 180 milioni di .

Udinese – La cessione è sempre più vicina: i Pozzo vendono la società

Come scrive msn.com: Venerdì prossimo si terrà il famoso appuntamento per la cessione dell'Udinese a un fondo Usa. Il luogo è lo stato del Lussemburgo. Ad acquisire la società bianconera della famiglia Pozzo sarebbe ...

Udinese – Tavolieri è sicuro: i Pozzo vendono! Svelato il nome del fondo

Segnala msn.com: Dagli Stati Uniti sono sicuri: I Pozzo incasseranno 184 milioni di euro e il nome del fondo acquirente è stato rivelato ...

Udinese ceduta agli americani, è finita l’era Pozzo: chi sono i nuovi proprietari

Lo riporta quifinanza.it: La famiglia Pozzo avrebbe ceduto l’Udinese a un fondo americano di cui non si conosce ancora il nome, per 150 milioni di euro, pur mantenendo una quota di minoranza ...