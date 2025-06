Udine rissa a martellate | grave un georgiano

Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Lignano Sabbiadoro. Un giovane georgiano lotta per la vita dopo un'aggressione con un martello, che getta un'ombra inquietante sul mondo della nightlife. Questo episodio riaccende l'attenzione su un trend crescente di violenza legata all’alcool e alle risse nei luoghi di svago. È tempo di riflettere su come garantire la sicurezza nei nostri locali, per non perdere il controllo delle notti italiane.

Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta ieri, attorno alle 5, all’esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Soccorso sul posto il ragazzo è stato elitrasportato direttamente a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Udine, rissa a martellate: grave un georgiano

