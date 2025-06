Ucraina Zelensky | Raid russo su Sumy città colpita in modo crudele

Un nuovo attacco russo su Sumy riaccende l'attenzione sulla guerra in Ucraina, un conflitto che sembra non avere fine. Il presidente Zelensky denuncia l'orrore di questo raid indiscriminato, evidenziando come la crisi umanitaria si aggravi ogni giorno di più. Con almeno tre vittime, la brutalità della guerra colpisce civili inermi. In un momento in cui il mondo sta cercando soluzioni diplomatiche, la sofferenza del popolo ucraino è più viva che mai.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato su X un nuovo pesante attacco russo contro la città di Sumy, avvenuto con lanciarazzi multipli e diretto, secondo lui, deliberatamente contro la popolazione civile. Al momento si contano almeno tre morti e numerosi feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro. Zelensky ha ribadito l'urgenza

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

