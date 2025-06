Ucraina Trump aperto a un incontro con Putin e Zelensky

Donald Trump si propone come mediatore tra Putin e Zelensky, un’iniziativa che riaccende il dibattito sulla diplomazia internazionale in tempi di crisi. In un mondo sempre più polarizzato, la ricerca di soluzioni pacifiche è fondamentale. La vera domanda è: può un ex presidente statunitense realmente influenzare le dinamiche tra queste potenze? Scopriremo se questa apertura possa rappresentare una svolta nella geopolitica globale.

Roma, 3 giu. (askanews) - Il presidente Donald Trump "ha già detto di essere aperto" a un incontro con i leader di Russia e Ucraina per arrivare alla fine del conflitto, ma "vuole che i due leader e le due parti si siedano al tavolo", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo a una domanda della stampa sulla proposta avanzata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo i nuovi colloqui che si sono tenuti a Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev, che non hanno fatto registrare significativi passi avanti, specificando che il presidente Usa è "pronto" a recarsi in Turchia per vedere Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Trump "aperto" a un incontro con Putin e Zelensky

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

