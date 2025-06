Ucraina | nuovo attacco al ponte di Kerch I servizi segreti ucraini | Obiettivo pienamente legittimo

Nuovo attacco al ponte di Kerch: i servizi segreti ucraini colpiscono ancora, dimostrando che il conflitto in corso non mostra segni di rallentamento. Questo strategico snodo, vitale per le linee di rifornimento russe, diventa il simbolo di una resilienza e determinazione che stanno caratterizzando la resistenza ucraina. La guerra, infatti, non è solo sul campo: ogni mossa è un passo verso un futuro incerto ma pieno di speranze.

Nuovo attacco dei servizi di sicurezza ucraini, Sbu, al ponte di Kerch che unisce la Russia alla Crimea. È la terza volta che gli ucraini prendono di mira l’importante snodo stradale e ferroviario, l’unico collegamento terrestre tra i due territori e snodo cruciale per i rifornimenti russi. Sul canale Telegram della Sbu si legge il commento di Vasyl Maliuk, il capo dell’intelligence ucraina: «Il ponte di Crimea è un obiettivo pienamente legittimo, soprattutto considerando che il nemico lo utilizzava come arteria logistica per rifornire le proprie truppe. La Crimea è Ucraina, e qualsiasi manifestazione dell’occupazione riceverà una nostra dura risposta ». 🔗 Leggi su Open.online

