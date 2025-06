Ucraina memorandum Russia | Cessate il fuoco completo solo con ritiro Kiev da 4 regioni

Un cessate il fuoco duraturo in Ucraina rimane un obiettivo lontano, legato a condizioni rigidissime imposte dalla Russia. Il memorandum appena presentato evidenzia la complessità del conflitto, dove il ritiro delle truppe ucraine da quattro regioni è visto come l'unica via per la pace. In un contesto globale sempre più fragile, cosa significa questo per la stabilità europea? La risposta potrebbe influenzare le geopolitiche dei prossimi anni.

(Adnkronos) – Un cessate il fuoco completo sarà possibile solo se l'Ucraina ritirerà tutte le sue truppe dalle quattro regioni parzialmente occupate dalle forze armate russe e se metterà fine alla mobilitazione. E' la condizione inserita nel memorandum che la delegazione inviata da Mosca ha consegnato a Istanbul agli inviati di Kiev durante il secondo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, memorandum Russia: “Cessate il fuoco completo solo con ritiro Kiev da 4 regioni”

Leggi anche Ucraina: Putin, pronti a lavorare con Kiev su memorandum per futuro trattato pace - La Russia di Vladimir Putin si mostra disponibile a collaborare con Kiev su un memorandum per un futuro trattato di pace, come annunciato dal leader russo dopo un colloquio telefonico con Donald Trump.

