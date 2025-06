Ucraina | Medvedev inevitabile vendetta per attacco aeroporti

La tensione tra Ucraina e Russia si intensifica, e le parole di Medvedev fanno tremare i polsi. La promessa di una "vendetta inevitabile" segna un nuovo capitolo in un conflitto già complesso, rivelando come la geopolitica globale stia entrando in una fase critica. Questo evento non solo riaccende i timori sulla sicurezza europea, ma ci invita a riflettere sull'importanza della diplomazia in tempi di crisi. Preparati: il dramma è solo all'inizio.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Una “vendetta” per l’attacco condotto dall’Ucraina l’1 giugno contro le basi aeree militari russe è “inevitabile”. È quanto afferma Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo. “A tutti coloro che sono preoccupati e aspettano una punizione, dovete preoccuparvi: è una caratteristica delle persone normali. La punizione è inevitabile”, ha dichiarato Medvedev in un post su Telegram. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Medvedev, inevitabile vendetta per attacco aeroporti

Leggi anche Ucraina: Medvedev, ‘volenterosi’ a Kiev una minaccia militare - Dmitry Medvedev ha avvertito che la presenza delle truppe della cosiddetta coalizione in Ucraina sarà considerata una minaccia militare, con tutte le conseguenze del caso.

