Ucraina | media Yermak va negli Usa dopo colloqui Istanbul con Russia

Andriy Yermak, il braccio destro di Zelensky, vola negli Stati Uniti dopo i delicati colloqui a Istanbul con la Russia. Questo viaggio potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti internazionali, mentre il mondo osserva attentamente ogni mossa. La diplomazia ucraina si fa sempre piĂą strategica in un contesto globale in cui le alleanze sono cruciali. RiuscirĂ Yermak a portare a casa risultati concreti? La risposta potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si recherĂ negli Stati Uniti. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando una fonte vicina all’ufficio presidenziale. Il viaggio di Yermak giunge dopo che ieri a Istanbul si è tenuto il secondo round di colloqui fra Kiev e Mosca e ancora una volta non è arrivata una svolta per cessate il fuoco e pace (il primo incontro si era tenuto sempre in Turchia il 16 maggio). “Se l’incontro di Istanbul non porterĂ a nulla, sarĂ chiaro che sono urgenti nuove sanzioni severe, dal 18esimo pacchetto dell’Ue e, in particolare, dagli Stati Uniti, le sanzioni piĂą severe promesse dal presidente Trump”, aveva detto ieri Zelensky parlando da Vilnius. 🔗 Leggi su Lapresse.it