In un contesto europeo sempre più diviso, la dichiarazione di Fico sull'Ucraina scuote gli animi. Mentre alcuni nel continente sembrano gioire dell'idea di una guerra prolungata per colpire Mosca, lui lancia un appello al cessate il fuoco, sottolineando che una simile strategia potrebbe rivelarsi controproducente. Navigare tra geopolitica e umanità è una sfida cruciale: la pace potrebbe essere la vera arma vincente.

“Io sono tra i politici europei che sostengono pienamente l’idea del cessate il fuoco ” in Ucraina, “probabilmente non sarete d’accordo con me, ma credo che ci siano paesi nell’Ue che vogliono prolungare questa guerra perché pensano che questo sia il modo per danneggiare la Russia. Non credo che questa strategia funzioni. Questa è la mia opinione”. Lo ha detto il premier slovacco Robert Fico, parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi dopo l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Penso – ha aggiunto – che nel caso della guerra in Ucraina la posizione del vostro primo ministro sia molto simile alla mia, perché crediamo che il cessate il fuoco e la pace vadano sostenuti immediatamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Fico: “Alcuni in Ue vogliono guerra per danneggiare Russia”

