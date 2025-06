Ucraina e Russia distanti dalla pace E la guerra continua

La guerra tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi, mentre il Presidente turco propone un incontro straordinario tra Putin, Zelensky e Trump. Un’idea audace, ma dal Cremlino si frena: c'è scetticismo. In un contesto globale sempre più instabile, la tensione continua a crescere. La domanda sorge spontanea: quali saranno le conseguenze di questa impasse? Scopriamo insieme il futuro incerto di una crisi che coinvolge il mondo intero.

Russia e Ucraina ancora molto distanti dalla pace. Il Presidente turco propone un incontro a tre tra Putin, Zelensky e Trump. Circostanza improbabile, dicono dal Cremlino. Intanto, la guerra continua. Servizio di Fabio Bolzetta. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina e Russia distanti dalla pace. E la guerra continua

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

The dangerous illusion #Statements-EuropeforPeace #ReArmEurope #Nellarete #Belgian #Germany #Ucraina #Ukraine #welfare #Europa #Russia #China #Nato #war Leggi la discussione

**[La Ragnatela ucraina dimostra che Mosca non riesce a proteggere il proprio territorio. L’analisi di Camporini]( Russia ha risposto con violenza allo schiaffo subito ieri, lanciando una quantità monstre di droni Shahed contro il territor… Leggi la discussione

**[Perché l’Ucraina combatte di Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura]( l’annessione della Crimea e l’occupazione del Donbas (nel 2014) e poi con la guerra totale lanciata contro l’Ucraina (nel 2022), la Russia ha mostrato la propria volontà d… Leggi la discussione

