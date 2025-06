Ucraina diffonde video che mostra esplosione sotto il Ponte di Crimea

La guerra in Ucraina continua a sorprendere con colpi di scena drammatici. L'ultimo è un video scioccante che mostra l'esplosione sotto il Ponte di Crimea, simbolo di collegamento tra Russia e Crimea. Questo attacco rappresenta non solo un atto militare, ma anche un messaggio forte e chiaro: la resistenza ucraina si fa sempre più audace. Un segnale che potrebbe cambiare le sorti del conflitto e riecheggiare in tutto il mondo.

Roma, 3 giu. (askanews) - I servizi di sicurezza ucraini, SBU, di Kiev hanno diffuso un video nel quale si vede un'esplosione in acqua e detriti che volano, mentre l'Ucraina ha affermato di aver fatto esplodere una bomba sotto il Ponte di Crimea, che collega la penisola alla Russia, colpito per la terza volta dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. AFP ha precisato di non non poter verificare in modo indipendente l'autenticità, la posizione e il contenuto di queste immagini. Secondo quanto riferito su Telegram, l'attacco ha preso di mira le strutture subacquee del ponte lungo 19 chilometri, considerate strategiche per la logistica militare russa nei territori occupati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina diffonde video che mostra esplosione sotto il Ponte di Crimea

