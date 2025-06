Ucraina colpito per la terza volta il ponte di Crimea

Ancora una volta, il ponte di Crimea è stato colpito: un segnale chiaro della determinazione ucraina in un conflitto che si sta trasformando in un'epopea moderna. Questo attacco, insieme al recente raid aereo, evidenzia l’evoluzione delle strategie militari, dove la tecnologia, come i droni, gioca un ruolo cruciale. La guerra in Ucraina non è solo una battaglia per il territorio, ma un confronto di innovazione e resilienza che tiene il mondo con il fiato sospeso.

L'operazione unica nel suo genere, così come il raid di 48 ore prima, quando centinaia di droni hanno distrutto decine di aerei in 4 basi distanti fino a 6mila chilometri dal confine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, colpito per la terza volta il ponte di Crimea

Leggi anche Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci - Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia.

Cosa riportano altre fonti

Ponte in Crimea colpito per la terza volta con esplosivi sott'acqua: il piano ucraino - VIDEO

Scrive tg.la7.it: Erano le ore 04:44 quando è stata fatta esplodere la prima carica esplosiva sotomarina. I dettagli sul nuovo attacco al Ponte in Crimea, il terzo dall'inizio della guerra, li svelano f onti vicine ai ...

Guerra Ucraina, 007 Kiev: colpito ponte di Crimea, esplosivi sott'acqua. Mosca: «Improbabile vertice Putin-Zelensky-Trump»

Come scrive leggo.it: Strada in salita per la pace in Ucraina. Nel memorandum consegnato ieri ad Istanbul ai negoziatori di Kiev, la Russia pone come condizione per un cessate il fuoco la revoca della legge ...

Crimea, nuovo attacco ucraino: 1.100 kg di esplosivo contro il ponte di Kerch controllato dalla Russia

Segnala fanpage.it: Il Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) ha colpito per la terza volta dal 2022 il Ponte di Crimea, danneggiando i piloni subacquei ...