Ucraina colpito il ponte di Kerch in Crimea con ordigni subacquei 007 Kiev | Usati 1100 kg di esplosivo Mosca | Terroristi - VIDEO

Un attacco audace e strategico: il ponte di Kerch in Crimea è stato colpito con ordigni subacquei, segnando un nuovo capitolo nel conflitto tra Ucraina e Russia. Con oltre 1100 kg di esplosivo, l'offensiva ucraina mostra come la guerra si stia evolvendo, mirata a indebolire le infrastrutture nemiche. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle comunicazioni marittime e sul ruolo dei droni nella guerra moderna. L'eco di queste azioni risuona

Il video, diffuso ai servizi segreti ucraini, mostra l'esplosione delle cariche che hanno "danneggiato gravemente i piloni subacquei" Nuovo attacco delle forze ucraine all'infrastrutture russe. Dopo aver colpito i 2 ponti ferroviari nelle regioni di Bryansk e Kursk, i soldati di Kiev hanno at. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, colpito il ponte di Kerch in Crimea con ordigni subacquei, 007 Kiev: "Usati 1100 kg di esplosivo", Mosca: "Terroristi" - VIDEO

Leggi anche Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci - Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia.

Segui queste discussioni sui social

In attesa di valutare quanti bombardieri, aerei radar A-50 o altri velivoli siano stati realmente colpiti nell’attacco, appare evidente che per la #Russia si è trattato di un rovescio grave sul piano militare e reputazionale ma non decisiv… Leggi la discussione

The dangerous illusion #Statements-EuropeforPeace #ReArmEurope #Nellarete #Belgian #Germany #Ucraina #Ukraine #welfare #Europa #Russia #China #Nato #war Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crimea, nuovo attacco ucraino: 1.100 kg di esplosivo contro il ponte di Kerch controllato dalla Russia

fanpage.it scrive: Il Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) ha colpito per la terza volta dal 2022 il Ponte di Crimea, danneggiando i piloni subacquei ...

Ucraina, attacco al ponte di Kerch in Crimea - Video

Come scrive msn.com: Dopo le basi aeree in Russia, i servizi ucraini colpiscono il ponte di Kerch, in Crimea. I servizi di sicurezza (Sbu), autori dell'attacco con 117 droni che sabato ha distrutto una dozzina di aerei ru ...

Kiev colpisce ancora il ponte di Kerch in Crimea: esplosione sottomarina danneggia la struttura

Segnala msn.com: Il Servizio di sicurezza ucraino rivendica un nuovo attacco al ponte di Kerch, infrastruttura chiave per la logistica russa in Crimea. Danneggiati i supporti sottomarini con 1.100 kg di esplosivo View ...