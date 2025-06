Ucraina colpito il ponte di Crimea con esplosivi sottomarini | Medvedev | Inevitabile la vendetta per l' attacco alle nostri basi aeree militari

Il ponte di Crimea, simbolo strategico del conflitto, è stato colpito da esplosivi sottomarini, intensificando le tensioni tra Russia e Ucraina. Medvedev avverte: la vendetta è inevitabile. In un contesto globale sempre più polarizzato, Zelensky chiede sanzioni immediate, mentre Trump si propone come mediatore. È un momento cruciale: la pace è possibile solo se entrambi i lati accettano compromessi. Riusciranno a trovare un terreno comune?

