Ucraina bombe sulla tregua Accordo scambio prigionieri

Le speranze di pace in Ucraina si affievoliscono mentre le bombe continuano a cadere, oscurando i negoziati. La recente richiesta di Mosca a Istanbul per un cessate il fuoco con condizioni rigide ha sollevato l'indignazione di Kiev. Un piccolo passo avanti però: l'accordo sullo scambio di prigionieri. Questo evidenzia come, anche nei momenti più bui, la ricerca di un dialogo rimanga cruciale. Riusciranno le parti a trovare una vera intesa?

I negoziati per la pace in Ucraina si complicano. Stanotte nuovo attacco russo sul paese. E durante l’incontro a Istanbul, Mosca ha richiesto condizioni rigide per il cessate il fuoco inaccettabili per Kiev. Unico accordo sullo scambio di prigionieri. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, bombe sulla tregua. Accordo scambio prigionieri

