Ucraina attacchi russi in diverse regioni | un morto e almeno 6 feriti

Nella notte, l’Ucraina ha vissuto un'altra tragica incursione russa, con un bilancio di un morto e sei feriti. Gli attacchi hanno colpito diverse regioni, causando incendi devastanti a Chernihiv. Questo dramma si inserisce in un contesto globale di crescente tensione, dove la resilienza ucraina si misura ogni giorno. È interessante notare come la popolazione si stia organizzando per affrontare queste sfide, dimostrando una forza sorprendente.

Attacchi russi nella notte in diverse regioni dell’ Ucraina. Almeno una persona è rimasta ferita a causa di un vasto incendio scoppiato nella città settentrionale ucraina di Chernihiv, provocato dalla caduta di detriti di droni. Edifici residenziali e industriali, oltre a veicoli, sono stati danneggiati. A riferirlo è il Servizio statale per le emergenze. Inoltre cinque persone sono rimaste ferite nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero. Il governatore regionale Oleh Kiper ha riferito che la Russia ha attaccato Odessa con droni. Un magazzino alimentare ha preso fuoco, e sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi in diverse regioni: un morto e almeno 6 feriti

