Uccise il suo migliore amico e ne bruciò il corpo | evaso il 17enne killer di Gennaro Ramondino

Un dramma che scuote l'Italia: un 17enne evaso dal carcere dopo aver ucciso il suo migliore amico. P.I., condannato a 15 anni per l'omicidio di Gennaro Ramondino, ha mostrato una determinazione inquietante nel pianificare la sua fuga. Questo caso non è solo una cronaca nera, ma un riflesso di un sistema penale che fatica a tenere sotto controllo i giovani delinquenti. Riflessioni su giustizia e risocializzazione diventano urgenti

È riuscito a fuggire dal carcere minorile di Bari dopo aver praticato un buco nel muro della cella e calandosi con delle lenzuola annodate: è evaso così P.I., 17enne di Fuorigrotta, condannato a 15 anni di reclusione per l’omicidio di Gennaro Ramondino, il 20enne assassinato a colpi di pistola a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Uccise il suo migliore amico e ne bruciò il corpo: evaso il 17enne killer di Gennaro Ramondino

