Uccise il benzinaio per 500 euro convalidato il fermo del presunto killer 18enne | L’ho colpito io al cuore volevo solo rapinarlo

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Tor San Lorenzo: un benzinaio di 27 anni è stato ucciso per poco più di 500 euro. Il presunto killer, un 18enne, ha confessato il delitto, rivelando un allarmante fenomeno in crescita: la criminalità giovanile legata a rapine violente. Questo caso ci invita a riflettere sulla fragilità dei valori e sulla necessità di intervenire per proteggere le nostre comunità.

Accoltellato al cuore e ucciso per soldi, a essere precisi per quei 570 euro che aveva nel portafoglio e che sono stati trovati nell’abitazione di un 18enne, ora agli arresti con l’accusa di omicidio volontario. Così sarebbe morto lo scorso 27 maggio Nahid Miah, che al distributore di Tor San Lorenzo, in provincia di Ardea, lavorava come benzinaio. «Non volevo, lo giuro. Quando sono scappato lui era ancora in piedi», è stata la spiegazione dell’indagato Marco Adamo fornita in un primo colloquio con gli inquirenti e poi ribadita durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip di Velletri ha confermato per il giovane la misura cautelare del carcere. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Uccise un benzinaio durante una rapina, arrestato un 18enne: il giovane confessa e fa trovare l'arma del delitto - Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Tor San Lorenzo: un giovane di 18 anni è stato arrestato per l'omicidio di un benzinaio durante una rapina.

