Ravenna, un tragico epilogo che scuote la comunità e riapre il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti. "Chi ha quel vizio non smette", afferma il marito della vittima, segnalando un problema sociale più ampio: la spirale autodistruttiva della dipendenza. In un'epoca in cui la lotta alla droga è più cruciale che mai, questa storia ci invita a riflettere sull'importanza della prevenzione e del supporto. Un grido che non possiamo ignor

Ravenna, 3 giugno 2025 – “Aveva già provocato un incidente mortale sotto effetto di cocaina. Che oggi si confermi che ne faceva ancora uso non mi stupisce, era evidente da subito”. Giovanni Sfregola, colonnello dei carabinieri in pensione, parla al telefono da Vicenza, con una voce spezzata dalla stanchezza e dal dolore che non lo lascia più. È il marito di Elisa Spadavecchia, l’insegnante in pensione di 66 anni travolta e uccisa il 24 maggio scorso da una ruspa in azione sulla spiaggia libera di Pinarella di Cervia. Quel giorno, mentre lui era con amici in albergo, Elisa aveva deciso di fare una passeggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dalla ruspa, parla il marito: “Positivo alla cocaina? Prevedibile. Chi ha quel vizio non smette”

