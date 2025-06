Uccisa dalla ruspa il marito | “Gnoli aveva già causato un morto sotto cocaina era evidente l’uso”

Una tragica fatalità ha colpito Pinarella di Cervio: Elisa Spadavecchia è stata uccisa da una ruspa, guidata da Lerry Gnoli, già noto per un incidente mortale sotto effetto di cocaina. Questo dramma riaccende il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti nel mondo del lavoro e sulla sicurezza. Il marito della vittima denuncia una mancanza di responsabilità, sottolineando come le persone non cambino facilmente. Quanto vale la vita umana in nome del profitto?

Elisa Spadavecchia è stata travolta e uccisa da una ruspa a Pinarella di Cervio. L’operaio alla guida, Lerry Gnoli, è risultato positivo alla cocaina. Il marito della vittima accusa: "Aveva già ucciso sotto effetto di droga (nel 2002), era evidente che ne facesse ancora uso. Una persona così non cambia". Anche in quell'occasione l'uomo negò l’assunzione immediata della sostanza, come ha fatto ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Uccisa dalla ruspa, Lerry Gnoli ammette: “Ho preso cocaina, ma giorni prima” - Una tragedia che scuote Ravenna e riaccende il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti. Lerry Gnoli, 54 anni, ammette di aver fatto uso di cocaina giorni prima dell'incidente fatale.

Segui queste discussioni sui social

Ilaria #Sula, L'Università "La Sapienza" di #Roma sospende tutte le lezioni per la studentessa #uccisa dall’ex #fidanzato.Ilaria Sula, La Sapienza sospe... Leggi la discussione

Ilaria #Sula, L'Università "La Sapienza" di #Roma sospende tutte le lezioni per la studentessa #uccisa dall’ex #fidanzato.Ilaria Sula, La Sapienza sospe... Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uccisa dalla ruspa, il marito: “Gnoli aveva già causato un morto sotto cocaina, era evidente l’uso”

Da fanpage.it: Elisa Spadavecchia è stata travolta e uccisa da una ruspa a Pinarella di Cervio. L’operaio alla guida, Lerry Gnoli, è risultato positivo alla cocaina. Il marito della vittima accusa: “Aveva già ucciso ...

Uccisa dalla ruspa, parla il marito: “Positivo alla cocaina? Prevedibile. Chi ha quel vizio non smette”

Scrive msn.com: Giovanni Sfregola, ufficiale dei carabinieri, aspettava in hotel la moglie Elisa Spadavecchia, 66 anni. Sull’indagato Lerry Gnoli: “Novità che aggiunge poco a un comportamento disumano e scorretto” ...

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia: l'autista Lerry Gnoli trovato positivo alla cocaina. Il legale: l'aveva presa prima

Si legge su ilmattino.it: Continua l'indagine sulla morte di Elisa Spadavecchia, uccisa in spiaggia da una ruspa. Le analisi tossicologiche non hanno lasciato spazio a dubbi: Lerry Gnoli, l’uomo che ha ucciso ...