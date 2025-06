Uccide i due proprietari di casa Preso dopo la fuga a Barcellona

Un drammatico omicidio scuote la tranquillità di una città, portando alla luce un tema inquietante: la violenza domestica, spesso invisibile ma devastante. La storia di Genaro Maffia, che si è macchiato di un crimine atroce, ci ricorda quanto sia importante parlare di questi fenomeni e porre attenzione ai segnali di allerta. La realtà supera spesso la fiction, ma è fondamentale affrontarla per non restare in silenzio.

e Nicholas Masetti Sul citofono, sopra i nomi di Luca Gombi e Luca Monaldi, a pennarello Genaro Maffia aveva aggiunto il suo. E quando ieri mattina i poliziotti sono arrivati in quell’appartamento all’ultimo piano di piazza dell’Unità, in mezzo a quel massacro di carne e sangue, quel nome è suonato come un’assenza troppo pesante. Maffia era già lontano chilometri da Bologna. In volo, con un biglietto comprato all’ultimo momento, direzione Barcellona. Pensava di avercela fatta. Ma appena atterrato a El Prat è stato fermato dalla polizia. L’accusa, aver ucciso i suoi coinquilini. Con una ferocia indicibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccide i due proprietari di casa. Preso dopo la fuga a Barcellona

