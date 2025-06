Ubriaco si scaglia contro i sanitari danneggiata anche l’ambulanza | il 47enne arrestato chiede scusa

Un episodio sorprendente a Modena, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha dato vita a una reazione violenta contro i soccorritori. Questo evento non solo mette in luce la difficile realtà lavorativa degli operatori sanitari, ma si inserisce in un trend allarmante di aggressioni nei loro confronti. L’uomo, dopo il tumulto, ha chiesto scusa: un gesto che solleva interrogativi su responsabilità e consapevolezza. La sicurezza dei soccorritori deve essere una priorità collettiva!

Modena, 3 giugno 2025 – Quando sono arrivati per soccorrerlo, essendo a terra all'apparenza quasi privo di sensi poiché troppo ubriaco, ha invece avuto la forza di reagire e si è improvvisamente scagliato contro i sanitari per poi danneggiare l'ambulanza. È stato quindi immediatamente bloccato e arrestato per danneggiamento e tentata lesione aggravata. In manette, domenica notte, è finito un cittadino pakistano di 47 anni. I sanitari del 118 erano intervenuti in via Giardini a seguito di una segnalazione che indicava appunto la presenza di un uomo a terra. Il 47enne, infatti, versava in evidenti condizioni di ubriachezza.

